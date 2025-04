POL-HRO: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind in Rostock

Rostock (ots) -



Am gestrigen Montagabend ereignete sich gegen 19:20 Uhr im Rostocker Stadtteil Kröpeliner-Tor-Vorstadt ein Verkehrsunfall, bei dem ein neunjähriger Junge leicht verletzt wurde.



Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der Junge hinter einem geparkten Pkw auf die Fahrbahn gelaufen sein. Der 32-jährige Fahrer eines herannahenden VW Golfs konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Kind. Durch den Aufprall zog sich der Neunjährige leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in eine Rostocker Klinik gebracht.



Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Beide beteiligten Personen sind deutsche Staatsbürger.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.



