POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung in Reutershagen

Die Rostocker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem eine 41-jährige Frau am Montagabend gegen 19:15 Uhr beim Gassigang in der Walter-Husemann-Straße mutmaßlich von einer unbekannten Person mit einer Softair-Waffe beschossen worden sein soll.



Bei der Spurensicherung im rückwärtigen Bereich der Walter-Husemann-Straße 10 und 11 fanden die Beamten anschließend mehrere Softair-Kugeln, die als mögliches Tatmittel in Frage kommen. Die geschädigte Deutsche erlitt leichte Rötungen, die jedoch keine ärztliche Behandlung erforderten.



Zeugen, die zur fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich umgehend zu melden. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381/4916-1616 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung wurde eingeleitet.



