POL-NB: Diebstahl von Pflanzenschutzmitteln aus landwirtschaftlichen Betrieben in Groß Kiesow (LK VG) und Dettmannsdorf (LK VR)

Anklam/Stralsund (ots) -



Am 29.04.2025 gegen 06:45 Uhr wurde der Polizei der Diebstahl von Pflanzenschutzmitteln aus einem landwirtschaftlichen Betrieb in Groß Kiesow gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei drangen unbekannte Täter in der Nacht vom 28.04.2025 zum 29.04.2025 gewaltsam in eine Lagerhalle des Betriebes ein und entwendeten mehrere hundert Liter Pflanzenschutzmittel im Wert von ca. 50.000 Euro.



Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Anklam war zur Spurensuche und Beweissicherung vor Ort, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.



Wer Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834 5400, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



Ebenfalls in der Nacht vom 28.04.25 auf den 29.04.25 entwendeten bislang unbekannte Täter Pflanzenschutzmittel von einem landwirtschaftlichen Betrieb in Dettmannsdorf.



Ein Landwirt bemerkte den Diebstahl am 29.04.2025 gegen 02:20 Uhr und verständigte umgehend die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen nach möglichen Tätern und einem Fluchtfahrzeug verlief negativ. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei drangen die Täter gewaltsam in einen Container des Agrarbetriebes ein und entwendeten daraus mehrere Kisten mit Pflanzenschutzmitteln im Wert von rund 8.000 Euro.



Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Anklam war auch in diesem Fall zur Spurensuche und Beweissicherung vor Ort, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht ebenfalls Zeugen.



Wer Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern oder einem möglichen Fluchtfahrzeug geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Ribnitz-Damgarten unter der Telefonnummer 03821 8750, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Ben Tuschy

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell