Fahndung nach Täter – wer kennt diesen Mann?

Details anzeigen Die Polizei bittet um Hinweise - Wer kennt die abgebildete Person? Die Polizei bittet um Hinweise - Wer kennt die abgebildete Person?

Die Schweriner Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung von Diebstählen und unberechtigten Bargeldabhebungen. Im Zuge der Ermittlungen werden Fotos eines Tatverdächtigen veröffentlicht, mit dem Ziel, Hinweise zum Täter aus der Bevölkerung zu erhalten.

Der Verdächtige soll in zwei Fällen mit gestohlenen Girokarten Bargeld von den Konten der Geschädigten abgehoben haben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 2.300 Euro. Die unrechtmäßigen Bargeldabhebungen fanden am 3. Februar 2025 und am 28. Februar 2025 in einer Bankfiliale in der Magdeburger Straße in Schwerin statt.

In beiden Fällen handelte es sich bei den Opfern um Seniorinnen, denen zuvor in einem Supermarkt die Geldbörsen gestohlen worden waren. Am 3. Februar 2025 bemerkte eine 76-jährige Frau beim Bezahlen in einem Discounter Am Grünen Tal den Verlust ihrer Geldbörse. Neben mehreren Hundert Euro Bargeld wurden anschließend 1.000 Euro durch eine unberechtigte Geldabhebung entwendet. Am 28. Februar 2025 wurde einer 87-jährigen Frau in einem Discounter in der Pilaer Straße die Geldbörse gestohlen. Auch in diesem Fall kam es später zu einer Abhebung in der Bankfiliale, bei der mehrere Hundert Euro verloren gingen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung: Wer kennt die auf den Fotos abgebildete Person oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180-2224 oder über die Onlinewache entgegen.

Die regionalen Medien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs die angefügten Bilder mit aufzunehmen. Auch die Rundfunksender werden gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.