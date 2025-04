POL-HRO: Polizeirevier Plau am See wieder telefonisch erreichbar

Plau am See (ots) -



Nachdem gestern das Polizeirevier Plau am See telefonisch nicht erreichbar war, konnten in der Nacht die technischen Probleme behoben werden. Eine telefonische Erreichbarkeit unter der Rufnummer: 038735 8370 ist wieder gegeben.



In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte weiterhin direkt an den Notruf der Polizei und wählen die 110.



