POL-HRO: Polizeirevier Plau am See telefonisch nicht erreichbar

Rostock (ots) -



Das Polizeirevier Plau am See ist aktuell aufgrund technischer Probleme telefonisch nicht erreichbar.



In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte direkt an den Notruf der Polizei und wählen die 110.



In allen weiteren Fällen können sich die Bürger persönlich im Polizeirevier oder online über die Onlinewache (https://portal.onlinewache.polizei.de/de/) melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Juliane Zgonine

Telefon: 0385 5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell