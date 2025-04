POL-NB: Frau fährt gegen Laterne

Neubrandenburg (ots) -



Am 28.04.2025 kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Friedrich-Engels-Ring auf Höhe zur Zufahrt Neustrelitzer Straße. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen kam eine 25-jährige Fahrzeugführerin von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Da die Fahrerin leichtverletzt war und unter Schock stand, wurde ein Rettungswagen angefordert. Das Fahrzeug war nach nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 7.000 Euro. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass die Frau vermutlich medikamenten- und rauschmittelbeeinflusst war. Aufgrund dessen fand im Anschluss der Unfallaufnahme eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus statt. Durch die Kollegen vor Ort wurde eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Der Führerschein der 25-Jährigen wurde beschlagnahmt. Da vor Ort Betriebsstoffe ausgelaufen sind, wurde die Berufsfeuerwehr Neubrandenburg darüber in Kenntnis gesetzt. Weiterhin haben die Stadtwerke Neubrandenburg die Sicherung der beschädigten Laterne übernommen.



