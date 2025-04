LWSPA M-V: Sportbootunfall auf dem Greifswalder Bodden

Greifswald/Lubmin (ots) -



Am Freitag, den 25.April, kam es gegen 14:40 Uhr auf dem Greifswalder Bodden bei Lubmin in Höhe der Molenköpfe zu einem Sportbootunfall. Der Wasserschutzpolizeiinspektion (WSPI) Wolgast wurde von der Einsatzleitstelle des PP Neubrandenburg mitgeteilt, dass ein Bootsführer mit seinem kleinen Motorboot gekentert sei. Sofort wurden die Rettungsleitstelle des MRCC (Bremen Rescue) und die Verkehrszentrale Warnemünde informiert. Polizeibeamte der WSPI Wolgast setzten unter anderem ein Schlauchboot ein, welches mit Sonder- und Wegerechten in Richtung des gekenterten Bootes verlegte.

Noch während der Anfahrt wurde den eingesetzten Beamten mitgeteilt, dass der 21jährige Bootsführer das Ufer selbständig erreichen konnte. Am Ufer wurde er durch Rettungskräfte erst versorgt. Der Bootsführer (Landkreis NVP) war leicht unterkühlt (Wassertemperatur ca. 14 Grad Celsius), ansonsten aber unverletzt. Das Motorboot trieb jedoch weiter auf dem Greifswalder Bodden, bis es auf einer Sandbank in Ufernähe strandete.

Da das gestrandete Boot keine weitere Gefahr für den Schiffsverkehr darstellte, konnte es später durch den Eigentümer wieder an Land gebracht werden.

Die WSPI Wolgast nahm eine Sportbootunfallanzeige auf.



