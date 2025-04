POL-NB: Verkehrsunfall auf der Autobahnzufahrt

Friedland (ots) -



Heute Morgen gegen 09:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen Neddemin und Brunn auf Höhe der Autobahnzufahrt Neubrandenburg Nord. Hierbei befuhr die 71-jährige Fahrzeugführerin die L28 aus Richtung Brunn kommend mit der Absicht, auf die A20 aufzufahren. In diesem Zusammenhang kollidierte sie mit der entgegenkommenden 25-jährigen Autofahrerin, die in Richtung Brunn die L28 befuhr. Das Fahrzeug der 25-Jährigen drehte sich aufgrund der Kollision um die eigene Achse und kam zum Stehen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Die 25-jährige Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen durch einen Rettungswagen in ein naheliegendes Klinikum verbracht.



Rückfragen bitte an:



Johanna Liebich

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell