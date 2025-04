POL-HRO: Hallenbrand auf Putenfarm

Goldberg (ots) -



Bei einem Brand am Montagmorgen auf einem Putenfarmbetrieb in Goldberg ist ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro entstanden. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das 12 mal 40 Meter große Stallgebäude in Brand. Eine Mitarbeiterin habe kurz nach 06:00 Uhr morgens den Brand entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. In dem Gebäude sollten heute Küken untergebracht werden, weshalb am gestrigen Tage Vorbereitungsarbeiten durchgeführt wurden. Unter anderem seien Einstreu und Futter eingebracht sowie Heizstrahler aufgebaut worden. Weder Menschen noch Tiere wurden bei dem Feuer verletzt. Die Kriminalpolizei hat am Brandort Spuren gesichert, konnte aber aufgrund der Einsturzgefährdung das Gebäude nicht betreten. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung wurden aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Felix Zgonine

Telefon: 03874 411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell