POL-HRO: 20-Jähriger sticht nach Auseinandersetzung auf Bekannten (18) ein und verletzt ihn leicht

Am Samstagmorgen kam es auf einem Fahrradweg in der Bad Doberaner Dammchaussee/ An den Salzwiesen kurz nach Mitternacht zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein 18-Jähriger durch einen 20-Jährigen leicht verletzt wurde.



Zuvor soll es zwischen den beiden Bekannten zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, durch die sich der Ältere offenbar zunehmend provoziert fühlte. In der Folge drohte er seinem Gegenüber, dass er ihn "abstechen" werde, zog ein Taschenmesser und stach in Richtung des Brustbereiches des 18-Jährigen. Im Anschluss flüchtete der 20-jährige Deutsche vom Tatort. Der 18-Jährige (ebenfalls deutsch) erlitt eine oberflächlich, blutende Stichwunde, die im Sana Krankenhaus medizinisch versorgt wurde. Beide Beteiligten sind der Polizei bereits bekannt.



Zwei weitere anwesende junge Männer bestätigten den Sachverhalt gegenüber der Polizei.



Die Kriminalpolizei in Bad Doberan ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung.



