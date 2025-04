POL-HRO: Vorläufige Festnahme eines Tatverdächtigen am Marienplatz (Erstmeldung)

Schwerin (ots) -



Heute Mittag soll sich in einem Einkaufszentrum am Marienplatz in Schwerin ein Raub ereignet haben. Dabei wurde niemand verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe ein 42-jähriger Mann gegen 11:25 Uhr den Kassenbereich eines Geschäfts betreten und Bargeld gefordert. Im Anschluss soll er das Geschäft verlassen und die Flucht ergriffen haben. Der deutsche Tatverdächtige konnte unmittelbar nach der Tat vor dem Einkaufszentrum gestellt werden.



Ein Messer, das mögliche Tatmittel, haben Einsatzkräfte sichergestellt. Die weiteren polizeilichen Maßnahmen und Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls dauern weiter an.



