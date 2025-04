POL-HST: PKW erfasst E-Scooter-Fahrer und flüchtet - Zeugen gesucht

Schmedshagen/Prohn (ots) -



Am heutigen Montag kam es gegen 7:00 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen Schmedshagen und Prohn zu einem Verkehrsunfall.



Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde ein 14-jähriger deutscher E-Scooter-Fahrer auf bislang unbekannte Art und Weise an seiner Schultasche durch einen vermutlich dunklen PKW erfasst und ist dann verunfallt. In der weiteren Folge hat sich der PKW unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Prohn entfernt. Augenscheinlich ist der PKW im Frontbereich stark beschädigt.



Laut aktuellem Erkenntnisstand wurde der 14-Jährige mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus geflogen.



Es wurden Strafanzeigen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.



Die Polizei bittet um Mithilfe. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Barth unter der Telefonnummer 038231 6720, über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



