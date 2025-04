POL-HRO: Nachmeldung zu schwerem Verkehrsunfall auf der L231 bei Jördenstorf vom 25.04.2025

Landkreis Rostock/Jördenstorf (ots) -



Im Kontext der Ausgangsmitteilung (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6020176) ergeht die Mitteilung, dass die 23-jährige Verkehrsunfallbeteiligte noch am Abend des 25.04.2025 an den Folgen ihrer schweren Verletzungen verstorben ist.



Indes dauern die Verkehrsunfallermittlungen weiter an.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Florian Müller

Telefon: 03843 266-302

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell