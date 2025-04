POL-HRO: Folgenschwerer Verkehrsunfall bei Groß Grabow

Rostock (ots) -



Am Sonntag, den 27.04.2025 gegen 16:00 Uhr, kam es auf einem Feldweg

zwischen Klein Grabow und Groß Grabow zu einem folgenschweren

Verkehrsunfall. Ein 12-jähriges Kind auf einem Leichtkraftrad kam

alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit

einem Straßenbaum. Der 12-jährige Junge verstarb an der Unfallstelle.

Aufgrund der unbekannten Unfallursache, kam auf Anordnung der

Staatsanwaltschaft ein Dekra-Gutachter zum Einsatz. Das

Leichtkraftrad wurde beschlagnahmt. Warum das Kind das Krad gefahren

hat, ist Teil der polizeilichen Ermittlungen.



