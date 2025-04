POL-NB: Zeugenaufruf nach mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti in Neukalen (LK MSE)

PR Malchin (ots) -



Die Polizei Malchin hat die Ermittlungen zum Verdacht der Sachbeschädigung durch Graffiti aufgenommen. So wurden in den Nachtstunden des 27.04.2025 zwischen 00:30 Uhr und 06:00 Uhr durch bislang unbekannte Täter mehrere Graffiti mit schwarzer Farbe an Haus-und Garagenwänden im Stadtgebiet von Neukalen angebracht. Dabei handelt es sich um zusammenhangslose Zahlen und / oder Buchstaben, wobei die Schriftzüge jeweils die Ausmaße von ca. 1m x 2m aufwiesen. Insgesamt konnten an fünf Objekten entsprechende Schriftzüge festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 600 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Mithilfe durch die Bevölkerung. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich an das Polizeirevier Malchin unter der Telefonnummer 03994/2310 oder über die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell