POL-HRO: Unfall mit einem Schwerverletzten auf der BAB 14

Am 27.04.2025 ereignete sich um 08:30 Uhr auf der BAB 14 auf Höhe der

Anschlussstelle Grabow in Fahrtrichtung Karstädt ein Unfall mit

Personenschaden.



Ein 31 jähriger polnischer VW Fahrer kam aus bisher ungeklärter

Ursache nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einer

Notrufsäule. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Fahrzeug und

gelangte über den Grünstreifen wieder auf die Fahrbahn. Hier kam es

entgegengesetzt zur Fahrtrichtung zum Stillstand.

Der Fahrzeugführer wurde dabei schwer verletzt. Die eintreffenden

Rettungskräfte mussten den eingeklemmten Verletzten aus dem Fahrzeug

befreien. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Fahrer mit

dem Rettungshubschrauber in die nächtsgelegene Klinik gebracht.



Die BAB 14 wurde für ca. drei Stunden voll gesperrt. Der Volkswagen

war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen

geborgen werden.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 12.000 Euro.



B. Nebel

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle



