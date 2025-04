POL-NB: Brand eines Carports in Barth (LK V-R)

Barth (LK V-R) (ots) -



Am 26.04.2025 gegen 23:00 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg die Information über eines Brand

eines Carports und von zwei Pkw in der Innenstadt von Barth.



Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stand

eines der Fahrzeuge bereits im Vollbrand. Durch den Einsatz der

Freiwilligen Feuerwehr Barth konnte ein vollständiges Ausbrennen des

anderen Pkw und des Carports verhindert werden. Der Sachschaden wird

auf ca. 30.000EUR geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Da

Brandstiftung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden

kann, hat der Kriminaldauerdienst Stralsund die Ermittlungen

übernommen. In diesem Zusammenhang wird in Abstimmung mit der

Staatsanwaltschaft Stralsund ein Brandursachenermittler zum Einsatz

gebracht.



