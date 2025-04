POL-HRO: Versammlungsgeschehen in der Rostocker Innenstadt - Polizei zieht Bilanz

Rostock (ots) -



Am heutigen Sonnabend, 26. April 2025, haben in der Hansestadt Rostock zwei Versammlungen inklusive Aufzug stattgefunden. Unter dem Motto "Gemeinsam für Deutschland" kamen 350 Personen zusammen. Bei der angemeldeten Gegendemonstration des Bündnisses "Rostock Nazifrei" versammelten sich 370 Menschen.



Nachdem die Teilnehmer der Versammlungen im Bereich der Haedge-Halbinsel zusammengekommen waren, startete gegen 14 Uhr die Aufzüge beider Gruppierungen durch die Innenstadt. Am Neuen Markt sowie im Bereich des Rosengartens fanden Zwischenkundgebungen statt.



Beide Veranstaltungen endeten gegen 17 Uhr Uhr im Bereich der Haedge-Halbinsel störungsfrei. Lediglich bei der Kontrolle eines 24 Jahre alten Mannes der Versammlung "Rostock Nazifrei" wurde Schutzbewaffnung festgestellt. Gegen den Deutschen wurde eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz aufgenommen.



Die Polizeiinspektion Rostock sicherte die Versammlungen mit Unterstützungskräften aus dem Landesbereitschaftspolizeiamtes mit insgesamt 140 Beamten ab.



Die Fertigung der Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 17.30 Uhr vorliegenden Erkenntnisse.



