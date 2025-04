POL-HRO: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten nahe Dummerstorf

Rostock (ots) -



Am Vormittag des 26.04.2025 kam es gegen 09:30 Uhr auf der L 39

zwischen Dummerstorf und Laage am Abzweig Pankelow zu einem

Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem PKW.



Der 62 jährige bosnische Fahrer eines Iveco Transporters befuhr mit

seinem 42 jährigen kroatischen Mitfahrer die L 39 von Dummerstorf in

Richtung Laage und wollte nach links abbiegen. Der 21 jährige

deutsche Fahrer eines Seat kam mit seiner 24 jährigen Beifahrerin aus

der Gegenrichtung. Aus bisher unbekannter Ursache kam es auf der

Kreuzungsmitte zur frontalen Kollision. Hierbei wurden alle vier

Personen leicht verletzt.



Insgesamt kamen ein Rettungshubschrauber mit Notarzt und vier

Rettungswagen zum Einsatz und verbrachten die Verletzten in die

umliegenden Krankenhäuser.



Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch

Abschleppunternehmen geborgen. Die Feuerwehren aus Dummerstorf und

Pankelow banden im Weiteren ausgelaufene Betriebsstoffe ab.



Für den Einsatz der Rettungskräfte, die Unfallaufnahme und die

Beräumung der Unfallstelle wurde die L 39 für ca. 2 Stunden in beide

Fahrtrichtungen vollgesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca.

40.000 Euro.



Enrico Stiehler

PR Sanitz



