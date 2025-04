POL-NB: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall zwischen Rettungswagen und Hirsch auf der L34 bei Möllenbeck (LK MSE)

PHR Neustrelitz (ots) -



Am 26.04.2025 kam es auf der Landesstraße 34 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Hirsch und einem Rettungswagen, der sich auf einer Einsatzfahrt befand.



Gegen 05:50 Uhr befuhr der Rettungswagen die L34 aus Feldberg kommend in Richtung Möllenbeck. Die Besatzung des Rettungsdienstes war mit einer Patientin auf dem Weg vom Einsatzort in ein Krankenhaus, als plötzlich ein Hirsch die Fahrbahn kreuzte. Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden.



Infolge des Unfalls war der Rettungswagen nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Patientin wurde mit einem nachgeforderten Rettungswagen in das Krankenhaus transportiert. Der Hirsch verendete an der Unfallstelle.



Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der entstandene Sachschaden am Rettungswagen und an einer Schutzplanke wird auf insgesamt ca. 30.200 Euro geschätzt.



Die Feuerwehr Quadenschönfeld war mit 13 Kameraden zur Bindung auslaufender Betriebsstoffe im Einsatz.



Für die Unfallaufnahme, Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen ist die L34 gegenwärtig halbseitig gesperrt. Die Verkehrseinschränkungen werden voraussichtlich bis in die Mittagsstunden andauern.



