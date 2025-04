POL-NB: Betrunkener Autofahrer kollidiert mit Streifenwagen

Anklam (ots) -



Am 25.04.2025 um 21:20 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg über eine mögliche Trunkenheitsfahrt informiert. Der Hinweisgeber gab bekannt, dass ein Fahrzeugführer augenscheinlich betrunken war und trotzdem mit seinem PKW abgefahren sei.



Die eingesetzten Polizeibeamten fuhren mit zwei Funkstreifenwagen in Richtung des gemeldeten Fahrzeuges und konnten dieses auf einem Verbindungsweg zwischen Anklam und Bargischow feststellen. Nach dem Aufleuchten des Stopp-Signals fuhr der Fahrzeugführer an den rechten Fahrbahnrand.



Der 73-jährige deutsche Fahrzeugführer legte im Zuge seines Anhaltemanövers den Rückwärtsgang ein und touchierte den hinter ihm befindlichen Streifenwagen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000,- EUR.



Der Fahrzeugführer war sichtlich alkoholisiert. Es wurde ein Wert von 1,84 Promille gemessen. Er wird sich in einem Strafverfahren wegen des Verdachts einer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.



Im Auftrag



Erik Günther



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell