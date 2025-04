POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich der Spielbegegnung zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem TSV 1860 München

Rostock (ots) -



Im Rostocker Ostseestadion fand am heutigen Freitagabend vor rund 26.000 Zuschauern das Drittliga-Spiel zwischen dem F.C Hansa Rostock und dem TSV 1860 München statt. Das Aufeinandertreffen beider Vereine war zuvor als Problemspiel eingestuft worden.



Alle Phasen des Spiels sowie die An- und Abreise der rund 780 Münchner Gästefans verliefen ohne Vorkommnisse.



Der Gesamteinsatz wurde durch 550 Einsatzkräfte der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern abgesichert.



Die Fertigung der vorliegenden Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 22:00 Uhr vorliegenden Erkenntnisse.



