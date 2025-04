POL-NB: Blickiger Bürger hilft bei Polizeiarbeit

Neubrandenburg (ots) -



Am Abend des 24.04.2025 wurde dem Polizeihauptrevier Neubrandenburg gemeldet, dass eine männliche Person Baumaterialien von einer Baustelle in der Bachstraße entwendet haben soll und nun damit in Richtung einer dortigen Gartenanlage flüchtet. Eine ausführliche Personenbeschreibung lag vor.



Während der fußläufigen Nahbereichsfahndung nach dem Tatverdächtigen befragten die Beamten einen weiteren Zeugen zu der aktuellen Situation. Der 34-Jährige gab an, dass er die beschriebene Person kurz zuvor auf dem Fahrrad in Richtung der Gärten gesehen habe.



Während die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg den Hinweis verfolgten und weiterhin nach dem Tatverdächtigen suchten, schnappte sich der 34-jährige Zeuge einen E-Scooter und prüfte ebenfalls die Gartenanlage nach der gesuchten Person. Und das mit Erfolg, denn kurze Zeit später konnte er den Tatverdächtigen ausfindig machen und informierte die Polizei über seinen genauen Standort.



Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 36-jährigen Deutschen, der die Tat zugab. Die entwendeten Baumaterialien konnten vor Ort festgestellt werden und wurden an die Beamten herausgegeben. Somit konnte im Anschluss eine Rückgabe an den Eigentümer erfolgen.



Die Polizei bedankt sich in diesem Zusammenhang bei dem aufmerksamen und hilfsbereiten Zeugen für diese gute und engagierte Arbeit.



