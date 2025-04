POL-NB: Täter nach Diebstahl eines Zigarettenautomaten geschnappt

Malchin (ots) -



Am 25.04.2025, gegen 23:40 Uhr, wurde über den Notruf der Polizei gemeldet, dass es zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu einem Diebstahl von einem Zigarettenautomaten in der Malchiner Straße in Stavenhagen kommen soll. Die Kollegen des Polizeireviers Malchin erschienen kurze Zeit später am Tatort.



Durch erste Zeugenaussagen vor Ort wurde bekannt, dass drei Personen und ein Fahrzeugführer des dazugehörigen schwarzen PKW der Marke Audi einen an einer Hauswand angebrachten Zigarettenautomaten angegriffen und entwendet haben. Anschließend soll sich das Fahrzeug mit allen vier Insassen in Richtung Gülzower Damm entfernt haben. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Streifenwagen der umliegenden Reviere in Waren, Demmin und Neubrandenburg über den Sachverhalt informiert und begaben sich zur Suche nach dem Fahrzeug im Stadtgebiet und den umliegenden Bereichen vor Ort. Aufgrund der guten Personen- und Fahrzeugbeschreibungen durch die Zeugen konnte im Rahmen der Nahbereichsfahndung in einem Garagenkomplex in Malchin ein schwarzer Audi festgestellt werden.



Es befanden sich vier Personen vor Ort, wobei drei von Ihnen beim Erblicken der Polizei, versuchten, zu fliehen. Die Beamten vor Ort konnten zwei der flüchtigen Personen festhalten. Hierbei handelte es sich um eine 28-jährige Deutsche und einen 16-jährigen Deutschen. Weiterhin befand sich ein 57-jähriger deutscher Mann in dem Fahrzeug vor Ort. Alle drei Personen sind polizeilich bekannt. Der vierte Tatverdächtige ist weiterhin flüchtig und unbekannt.



Während der Durchsuchungsmaßnahmen konnte in der Garage ein Zigarettenautomat aufgefunden werden. Ob es sich hierbei um den zuvor entwendeten Zigarettenautomaten aus Stavenhagen handelt, bleibt Inhalt der laufenden Ermittlungen. Weiterhin wurde ein Fahrrad in der Garage sichergestellt, welches in Fahndung steht.



Für weitere polizeiliche Maßnahmen wurden alle drei Personen in das Polizeirevier Malchin verbracht und im Anschluss wieder entlassen. Der 16-Jährige wurde an einen Erziehungsberechtigten übergeben.



Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg war zur Spurensicherung im Einsatz.



Insgesamt entstand an der Hauswand und dem Zigarettenautomaten ein Schaden in Höhe von circa 6.500 Euro.



Rückfragen bitte an:



Johanna Liebich

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell