POL-HRO: Nach Angriff mit Messer - Ermittlungserfolg für das Kriminalkommissariat Schwerin

Nachdem es am Ostersonntag auf einem Spielplatz in der Perleberger Straße in Schwerin zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen gekommen war, bei der ein 30-Jähriger mit einem Messer verletzt wurde, hatte die Kriminalpolizei Schwerin umfangreiche Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.



Es konnte ein 41-jähriger in Schwerin lebender Deutscher als möglicher Täter ausgemacht werden. Im Rahmen der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin durch das Amtsgericht Schwerin angeordneten Durchsuchungen wurde die mutmaßliche Tatwaffe in der Wohnung des Tatverdächtigen aufgefunden und sichergestellt.



Weitere Informationen können zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt gegeben werden. Die Ermittlungstätigkeiten des Kriminalkommissariats dauern weiterhin an und es gilt bis auf weiteres die Unschuldsvermutung.



