POL-HRO: Unbekannte brechen Transporter auf - Zeugen werden gesucht

Schönberg (ots) -



Am Donnerstag, den 24. Mai, wurde der Polizei in Grevesmühlen ein Einbruch in einen Firmentransporter gemeldet. Die Kriminalpolizei hat daraufhin die Ermittlungen aufgenommen.



Offenbar haben der oder die unbekannten Täter im Verlauf der Nacht zum 24. Mai den Firmentransporter, der im Bereich der Ortschaft Groß Siemz abgestellt war, gewaltsam geöffnet und darin befindliche Werkzeuge entwendet. Die Unbekannten verursachten dadurch einen Gesamtschaden von schätzungsweise 5.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen zum Diebstahl im besonders schweren Fall aufgenommen.



Zeugen, die Hinweise zur Tat, zu den Tätern oder zum Verbleib des entwendeten Werkzeuges geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Jessica Lerke

Telefon: 03841 203-304

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell