POL-HRO: Unbekannte stehlen PKW in Schönberg - Polizei sucht Zeugen

Nachdem am Donnerstag, den 24. Mai, bei der Polizei Grevesmühlen der Diebstahl eines PKW in Schönberg angezeigt wurde, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.



Offenbar haben unbekannte Täter in der Zeit von Mittwochabend, 23. Mai, bis zum darauffolgenden Donnerstagvormittag einen Fiat 500, der im Bereich der August-Bebel-Straße geparkt war, entwendet.



Der gestohlene Fiat 500 ist schwarz lackiert und verfügt über rote Außenspiegelgehäuse. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war das Fahrzeug zudem mit einem roten Streifenfrontspoiler sowie an der unteren rechten und linken Fahrzeugseite mit einem roten Streifen mit schwarzem Schriftzug (Abarth) versehen.



Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 15.000 Euro.



Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



