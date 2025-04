POL-HRO: Diebe fahren Traktor aus Scheune und stehlen Saatgut

Vellahn (ots) -



Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in zwei Scheunen in Düssin bei Vellahn eingebrochen und haben größere Mengen Saatgut entwendet. Nach den Angaben des 48-jährigen Geschädigten hätten die Täter in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 08:00 Uhr gewaltsam zwei Scheunen auf dem Hof des Opfers geöffnet. Daraus seien neben Düngemittel vor allem dutzende Säcke von Mais- und Rapssaat im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen worden. Auch hätten die Täter einen Traktor aus einer Scheune gefahren, diesen aber letztendlich auf dem Hof stehen gelassen. Die Polizei hat am Tatort Spuren gesichert und ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zum Vorfall in der Schmiedestraße nimmt die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847 6060), die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



