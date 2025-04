POL-HRO: Schwerverletztes Kind nach Unfall mit PKW in Jördenstorf -Korrektur zur Altersangabe des Kindes

Teterow (ots) -



Das Kind, welches bei einem gestrigen Verkehrsunfall in Jördenstorf schwer verletzt wurde, ist 9 Jahre alt. In der ursprünglichen Pressemitteilung wurde das Alter mit 12 Jahren angegeben.



Link zur Ausgangsmeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6019421



