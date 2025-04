Bauminister übergibt Bescheid für Gehweg-Erneuerung in Schwerin Lankow

Die Landeshauptstadt Schwerin plant, die Gehwege entlang der Edgar-Bennert-Straße und der Nordseite der Straßenbahn in Lankow zu erneuern. Bauminister Christian Pegel wird am Dienstag einen entsprechenden Zuwendungsbescheid an Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschier übergeben.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzlich eingeladen.

Termin: Dienstag, 29. April 2025, 14.30 Uhr

Ort: Edgar-Bennert-Straße, Schwerin-Lankow

Die Gehwege sind in schlechtem Zustand. Ziel ist, an der Nordseite der Straßenbahn eine durchgängige barrierefreie Verbindung zwischen dem Wohngebiet und den Straßenbahnhaltestellen herzustellen. In der Edgar-Bennert-Straße sollen die Gehwege beidseitig neues Betonpflaster erhalten.

Die Gesamtkosten werden sich auf gut 700.000 Euro belaufen, wovon knapp 460.000 Euro aus Städtebaufördermitteln von Bund, Land und Stadt bereitgestellt werden. Im Juni soll mit dem Bau begonnen werden und voraussichtlich im August 2025 wird alles fertig sein.