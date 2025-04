POL-HRO: Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses

Schwerin (ots) -



In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses im Schweriner Stadtteil Lankow alarmiert. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Brandgeschehen sowie zu möglichen Verursachern.



Zeugen hatten die Rettungskräfte verständigt, nachdem sie eine starke Rauchentwicklung bemerkt hatten. Vor Ort lokalisierten die Einsatzkräfte den Brandherd im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Edgar-Bennert-Straße und begannen unverzüglich mit den Löscharbeiten.

Der durch das Feuer entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 5.000 Euro beziffert. Die Bewohner blieben unverletzt, die Wohnungen des Hauses sind weiterhin bewohnbar.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und bittet Zeugen, die vor oder während des Brandes auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0385 5180-2224 oder über die Onlinewache der Landespolizei M-V zu melden.



