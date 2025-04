POL-ANK: Unfall zwischen Kleinbus und Lkw auf der A11 bei Penkun.

Penkun (ots) -



Am 24.04.2025 gegen 07:00 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall auf der A11 zwischen Schmölln und Penkun gemeldet, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der 28-jährige polnische Fahrer eines mit neun polnischen Staatsangehörigen besetzten Mercedes Kleintransporters auf der A11 in Fahrtrichtung Polen zunächst einen ebenfalls in Polen zugelassenen Lkw überholen. Der 28-jährige Fahrer brach den Überholvorgang jedoch ab, da sich auf dem linken Fahrstreifen ein von hinten herannahender Pkw befand. Beim Einscheren auf den rechten Fahrstreifen kollidierte der Kleintransporter dann mit dem Heck des Lkw. Beide Fahrzeuge hielten daraufhin an, der Lkw-Fahrer begutachtete den Schaden und den Zustand aller Insassen des Kleintransporters und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.



Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass drei der neun polnischen Insassen des Kleintransporters durch den Unfall leicht verletzt wurden. Zwei Personen, darunter ein 7-jähriges Kind, wurden vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus nach Schwedt gebracht.



Die Polizei ermittelt nun gegen den Lkw-Fahrer (Fahrzeughalter bekannt), da er sich als Geschädigter unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Gegen den 28-jährigen Fahrer des Kleintransporters wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.



Am Kleintransporter entstand ein Schaden von ca. 15.000 Euro, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.



