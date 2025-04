POL-HRO: Polizei geht weiterhin konsequent gegen Gewaltkriminalität in Rostock vor - Haftbefehl gegen 46-jährigen Eritreer realisiert

Rostock (ots) -



Die Polizeiinspektion Rostock und das Kriminalkommissariat Rostock setzen ihre Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewaltkriminalität konsequent fort. In enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Rostock ist es der Kriminalpolizei Rostock gelungen, gegen einen 46-jährigen Mann eritreischer Staatsangehörigkeit einen Haftbefehl zu erwirken und umzusetzen.



Der Mann war der Polizei seit dem Jahr 2023 wiederholt im Bereich Doberaner Platz und der Kröpeliner-Tor-Vorstadt aufgefallen - zunächst durch unterschwellige Delikte, im Verlauf zunehmend auch durch Gewalttaten. Besonders im Jahr 2024 kam es vermehrt zu Straftaten, darunter auch gefährliche Körperverletzungen, die dem Beschuldigten vorgeworfen werden.



Durch intensive Ermittlungsarbeit, umfangreiche Zeugenbefragungen sowie die sorgfältige Beweissicherung konnte schließlich ein Haftbefehl beim Amtsgericht Rostock beantragt und erlassen werden.



In den frühen Morgenstunden des 20. April 2025 wurde der Beschuldigte durch Kräfte des Polizeihauptreviers Rostock im Bereich Doberaner Platz festgestellt und vorläufig festgenommen. Noch am selben Tag wurde er dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Rostock vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete. Der Mann wurde einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Katja Weizel

Telefon: 0381 4916-3041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell