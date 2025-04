POL-HST: Diebstahl aus Wohnhäusern

Fischland-Darß-Zingst (ots) -



Am gestrigen Mittwoch (23.04.2025) kam es auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst gleich zu zwei Diebstählen aus Wohnhäusern.



In der Friedenstraße in Zingst habe sich gegen 18:00 Uhr ein derzeit unbekannter Täter Zutritt zu einem Wohnhaus verschafft und Taschen mit Bargeld und Dokumenten entwendet. Der Stehlschaden beläuft sich hierbei auf fast 800 Euro.



Ebenso kam es im Ostseebad Dierhagen zu einem ähnlichen Sachverhalt. Im Fischerweg gelangte jemand in ein Wohnhaus und entwendete eine Geldbörse samt Inhalt. Und dies obwohl sich die Bewohner augenscheinlich die ganze Zeit über im Garten aufhielten. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.



In beiden Fällen kam der Kriminaldauerdienst zur Spurensuche und -sicherung zum Einsatz.



Zum jetzigen Zeitpunkt geht die Polizei davon aus, dass die Wohnhäuser nicht verschlossen waren und möchte aus diesem Grund erneut sensibilisieren. Die Polizei rät:

- Seien Sie stets wachsam und achten Sie auf ihre Umgebung, sowie Personenbewegungen auch in Ihrer Nachbarschaft

- Schließen Sie alle Türen im Haus stets ab, auch wenn Sie selbst in der Nähe sind

- Vermeiden Sie gekippte Fenster, Balkon- oder Terassentüren

- Lassen Sie keine Schlüssel stecken oder verstecken Sie diese nicht draußen



Weitere Tipps auch zum Thema Einbruchsicherung erhalten Sie unter www.k-einbruch.de.



