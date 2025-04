POL-HRO: Vier Tatverdächtige nach einem versuchten Raub vorläufig festgenommen

Rostock (ots) -



Am 23.04.2025 gegen 20:54 Uhr soll es im Mühlendamm Rostock zu einem

versuchten Raub gekommen sein. Nach ersten Erkenntnissen seien zwei

vermummte männliche Personen auf den 32-jährigen ukrainischen

Geschädigten zugekommen und forderten die Herausgabe seines

Mobiltelefons. Nachdem der Geschädigte der Forderung nicht nachgekam,

wirkten die TV mittels Schläge und Tritte auf diesen ein und

verletzten ihn, sodass er im späteren Verlauf zur weiteren Behandlung

in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten Beamte

zunächst einen PKW feststellen und kontrollieren. Bei den Insassen

soll es sich um zwei russische Tatverdächtige (37 und 48 Jahre)

handeln. Im Rahmen der weiteren Sachverhaltsklärung wurde bekannt,

dass es augenscheinlich vier Tatverdächtige geben soll. Auf Grund

dessen wurden die Suchmaßnahmen fortgesetzt. Hierbei kam unter

anderem auch der Polizeihubschrauber und ein Diensthund zum Einsatz,

die die eingesetzten Beamten bei der Suche nach weiteren

Tatverdächtigen und nach Beweismitteln unterstützten. Es konnten zwei

weitere 35- und 36-Jährige russische Tatverdächtige ermittelt werden.

Im Zusammenwirken mit der Staatsanwaltschaft Rostock wurden alle

Tatverdächtigen vorläufig festgenommen und werden am Folgetag im

Amtsgericht vorgeführt.

Die weiterführenden Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei

übernommen. Weitere Erkenntnisse zum Sachverhalt liegen derzeit nicht

vor.



