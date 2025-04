POL-HRO: Sperrung der B104 für Löschmaßnahmen nach Brand eines Geräteschuppens

Wahrholz/Gemeinde Brüsewitz (ots) -



In der Nacht vom 23.04.2025 zum 24.04.2025 kam es in Wahrholz,

Gemeinde Brüsewitz, zum Brand eines Gartenschuppens. Aus bislang

ungeklärter Ursache fing der zum Abstellen von Fahrrädern,

Gartenwerkzeugen und gelagertem Holz genutzte Schuppen Feuer und

brannte vollends aus. Durch aufmerksame Autofahrer, die den Brand von

der direkt am Grundstück vorbeiführenden B104 bemerkten, wurden die

schlafenden Eigentümer in ihrem angrenzenden Wohnhaus geweckt und die

Feuerwehr alarmiert. Die umliegenden Freiwilligen Feuerwehren waren

für die Löscharbeiten mit insgesamt etwa 50 Kameraden im Einsatz. Für

die Dauer der Maßnahmen musste der Verkehr auf der B104 zwischen

Schwerin Friedrichsthal und Brüsewitz für dreieinhalb Stunden

teilweise gesperrt werden. Personen wurden durch den Brand nicht

verletzt. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf ca.

5.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache

aufgenommen.



Steffen Roeske

Polizeihauptkommissar

Polizeirevier Gadebusch



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell