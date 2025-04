POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer- und einer leichtverletzten Person

Wolgast (ots) -



Am 23.04.2025, gegen 16:15 Uhr kam es auf der B109 zwischen der

Abfahrt nach Hanshagen und Diedrichshagen zu einem Verkehrsunfall mit

Sach- und Personenschaden. Die beiden beteiligten Fahrzeuge befuhren

die Bundesstraße in Richtung Diedrichshagen, als der Fahrzeugführer

eines Skoda Kamiq eine Fahrzeugkolonne überholte. Als dieser auf Höhe

des Ford Mondeo war, scherte dieser aus, ohne auf den nachfolgenden

Verkehr zu achten. Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß der PKW.

Der 57-jährige Fahrer des Skoda wurde schwerverletzt und ins Klinikum

nach Greifswald verbracht. Der 19-jährige Unfallverursacher kam mit

einem Schock davon und konnte an der Unfallstelle ambulant behandelt

werden.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von 30.000 Euro. Beide Pkw waren

nicht mehr fahrbereit. Die B109 war in Folge des Unfalles für 2

Stunden voll und für die Bergung der Fahrzeuge für 1 Stunde

halbseitig gesperrt. Bei allen Unfallbeteiligten handelt es sich um

deutsche Staatsangehörige.



Im Auftrag



Stephan Grabbert

Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell