POL-NB: Betonmischer sorgt für Straßensperrung

Röbel (ots) -



Am 23.04.2025 gegen 13:40 Uhr ist ein 61-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Betonmischer auf der L 241, kurz vor der Ortschaft Dambeck von Röbel kommend, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den dortigen Graben gerutscht. Dabei wurde die dortige Bankette und Schutzplanke stark beschädigt. Aufgrund von erschwerten Bedingungen der Bergungsarbeiten ist eine Vollsperrung des Streckenabschnittes notwendig. Die Bergung des vollgeladenen LKW kann mehrere Stunden dauern. Der Schaden der Straßenbegrenzungen beläuft sich auf ca. 4.000. Der Schaden am LKW kann zum momentanen Zeitpunkt nicht angegeben werden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell