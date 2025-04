POL-HRO: Identität der im Crivitzer See entdeckten Leiche geklärt - Löschung einer Öffentlichkeitsfahndung

Crivitz (ots) -



Die Identität der am Sonntagabend im Crivitzer See entdeckten Leiche (wir informierten) konnte nun zweifelsfrei geklärt werden. Demnach handelt es sich um die seit Ende Februar vermisste 87-jährige Frau aus Crivitz. Bezüglich der Todesursache schließt die Polizei ein Fremdverschulden aus.



Die Medien und Dritte werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Felix Zgonine

Telefon: 03874 411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell