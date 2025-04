POL-HRO: Polizei findet verlorenen Jagd-Revolver

Details anzeigen Polizisten des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V bei der Suche nach dem Revolver. Polizisten des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V bei der Suche nach dem Revolver.

Lüblow (ots) -



Nachdem ein Jäger über Ostern den Verlust seines geladenen Revolvers bei Lüblow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) meldete, konnte dieser nach intensiver Suche am Mittwochvormittag in einem Wald wiedergefunden werden. Zuvor suchte der Jäger mehrmals mit weiteren Bekannten erfolglos die etwa 4 Hektar große Schonung ab. Nach seinen Angaben habe er die Waffe bei der Nachsuche nach einem angeschossenen Wildschwein verloren und noch im Wald den Verlust festgestellt. Um die gegenwärtige Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwenden, suchten am Mittwoch mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei insgesamt etwa 40 Polizisten selektiv das Waldstück ab, wobei auch Sprengstoffspürhunde und Metalldetektoren des Munitions- und Bergungsdienstes unterstützend zum Einsatz kamen. Schlussendlich konnte der Revolver trotz widriger Umstände zwischen den Kiefern aufgefunden und an den Waffenberechtigten zurückgegeben werden. Ein strafbares Verhalten des Jägers sei nicht erkennbar gewesen.



