POL-NB: Auseinandersetzung am Brodaer Strand

Am 22.04.2025 gegen 19:30 Uhr wurde über den Notruf der Polizei bekannt, dass es gegenwärtig zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen am Brodaer Strand kommen soll. Umgehend verlegten mehrere Streifenwagen des Polizeihauptreviers Neubrandenburg zum Einsatzort.



Vor Ort konnten die Beamten einen 15-jährigen ukrainischen Jungen mit Verletzungen im Gesicht und einen verletzten 17-jährigen Ukrainer feststellen. Zuvor soll es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Beiden und drei weiteren männlichen Personen gekommen sein. In der weiteren Folge wurden die beiden Ukrainer von den drei anderen Männern körperlich angegriffen. Einer der Tatverdächtigen schlug mit einem verbotenen Metallgegenstand in Richtung des Kopfes des 15-Jährigen, wodurch dieser Verletzungen erlitt. Ein Zeuge vor Ort konnte dafür sorgen, dass die drei männlichen Personen von den Ukrainern abließen und sich in Richtung einer angrenzenden Sporthalle bewegten.



Der 15-Jährige wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt. Zwei der drei Tatverdächtigen konnten im Nahbereich durch die Kollegen festgestellt werden. Hierbei handelt es sich um einen 19 und 21 Jahre alten deutschen Staatsbürger. Beide Männer waren stark alkoholisiert. Durch anschließende Ermittlungen konnte auch der dritte Tatverdächtige bekannt gemacht werden. Hierbei handelt es sich um einen 16-jährigen Deutschen.



Gegen alle drei Beschuldigten wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung oder gefährlicher Körperverletzung gefertigt.



