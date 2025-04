POL-HRO: Verkehrsunfall zwischen Lkw und Radfahrer - 24-Jähriger schwer verletzt

Rostock (ots) -



Am heutigen Mittwochvormittag ereignete sich gegen 11:40 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall am Warnowufer, Ecke Friedrichstraße, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde.



Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es an der durch eine Ampel geregelten Fußgängerüberführung zu einer Kollision zwischen einem Lkw und einem 24-jährigen deutschen Fahrradfahrer. Der Lkw, gesteuert von einem 61-jährigen deutschen Fahrer, befuhr das Warnowufer aus Richtung Innenstadt kommend. Ersten Aussagen zufolge soll der Lkw-Fahrer das für ihn geltende Rotlicht missachtet haben. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer, der in Richtung Friedrichstraße die vierspurige Fahrbahn überqueren wollte.



Der 24-jährige deutsche Radfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde umgehend mit einem Rettungswagen in eine Rostocker Klinik eingeliefert.



Zur Klärung des genauen Unfallhergangs hat die Kriminalpolizei Rostock die Ermittlungen aufgenommen.



