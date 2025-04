POL-HRO: Unbekannte Täter brechen in Kühlungsborner Zimmervermittlung ein

Landkreis Rostock/ Kühlungsborn (ots) -



Neben dem Einbruch in ein Lokal in der Strandstraße in Kühlungsborn am Dienstagmorgen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6017450 ), kam es in der Nacht von Montag zu Dienstag zu einem weiteren Einbruch. Dabei drangen die Täter in das Gebäude einer Zimmervermittlung in der Strandstraße ein und durchwühlten die dort befindlichen Büroräume. Die Täter konnten nach ersten Erkenntnissen ein Wertgelass samt Bargeld entwenden und unerkannt flüchten.

Die Kriminalpolizei führt nun die weiteren Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls.



