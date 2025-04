POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der B 109 bei Anklam - Fahrzeugführer verletzt

PHR Anklam (ots) -



Am 22.04.2025 gegen 21:15 Uhr ereignete sich auf der B 109 Ortsausgang Neu Kosenow in Richtung Ducherow ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 36-jähriger deutscher Fahrzeugführer mit seinem Pkw Jeep die B 109 in Fahrtrichtung Ducherow, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus nach Anklam verbracht. Am PKW, dem Baum und einer Schutzplanke entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 21.000 EUR. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein beauftragten Abschleppdienst geborgen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde beim Fahrzeugführer deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von 2,89 Promille. Zur Beweissicherung wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und im Klinikum durchgeführt. Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehr gemäß § 315c StGB eingeleitet.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die B 109 im Bereich der Unfallstelle für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden, eine Umleitung wurde eingerichtet. Neben Polizei- und Rettungskräften waren die Freiwilligen Feuerwehren Neu Kosenow und Ducherow im Einsatz.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell