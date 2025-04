POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei getöteten Personen

A19/ Kuchelmiß (ots) -



Am 22.04.2025 gegen 20:20 Uhr kam es auf der A19 Höhe Kuchelmiß zu

einem Verkehrsunfall mit zwei getöteten und einer lebensbedrohlich

verletzten Person.

Beamte der Autobahnpolizei Linstow wurden zunächst gerufen, da auf

der Fahrbahn Gegenstände liegen sollen. Vor Ort angekommen stellten

die Beamten dann den schweren Unfall fest.

Aus bisher ungeklärten Umständen kam ein PKW Peugeot nach rechts von

der Fahrbahn ab, fuhr auf die Schutzplanke und kollidierte mit einer

Notrufsäule. Das Fahrzeug fiel dann ca. 10 m eine Böschung herab,

durchschlug den Wildschutzzaun und prallte ca. 20 m neben der

Fahrbahn gegen einen Baum. Zwei Erwachsene Insassen waren in dem PKW

eingeklemmt und mussten von den Kameraden der Feuerwehr herausgeholt

werden. Ein Kind war aus dem Auto herausgeschleudert worden. Der

Notarzt konnte dem 51-Jährigen Fahrer und dessen 9-Jährigem Sohn

leider nicht mehr helfen. Beide verstarben an der Unfallstelle. Die

45-Jährige Mutter wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins

Krankenhaus eingeliefert.

Zur Ermittlung der Unfallursache wurde auf Anordnung der

Staatsanwaltschaft die DEKRA eingesetzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, medizinischen Versorgung und

Bergung des Fahrzeuges wurde die A19 zunächst halbseitig und ab 21:30

Uhr voll gesperrt und der Verkehr abgeleitet.

Der entstandene Sachschaden wird mit 50.000 Euro angegeben.



Alle am Unfall beteiligten Personen besitzen die deutsche

Staatsangehörigkeit.



Thoralf Ott

Polizeihauptkommissar

Autobahnpolizei Linstow



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell