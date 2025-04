POL-HRO: Brand in einer Lagerhalle des Abfallwirtschaftshofes

Wismar (ots) -



Am 22.04.2025 gegen 22:45 Uhr kam es zu einem Brand auf dem Gelände

des Abfallwirtschaftshof Müggenburg bei Wismar.

Aus bislang ungeklärter Ursache brannte vermutlich zunächst ein

Förderband. Das Feuer griff dann auf einen angrenzenden Haufen

Gewerbeabfall sowie eine Lagerhalle über. Die Lagerhalle brannte in

der Folge vollständig aus.

Vor Ort kamen die Freiwilligen Feuerwehren Wismar Altstadt, Wismar

Friedenshof, Dorf Mecklenburg, Hohenkirchen sowie die Berufsfeuerwehr

Wismar mit insgesamt 46 Kameraden zum Einsatz. Die Löschmaßnahmen

dauern weiterhin an.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 700.000 Euro geschätzt. Die Polizei

hat die Ermittlungen aufgenommen.



