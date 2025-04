POL-NB: Ein leicht verletztes Kind und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall auf der Insel Rügen (LK V-R)

PR Sassnitz (ots) -



Am 22.04.2025 um 15:15 Uhr kam es auf der B196, Höhe der Ortsausgangs Baabe in Fahrtrichtung Göhren, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten PKW. Nach derzeitigen Erkenntnisstand befuhr der 80-jährige deutsche Fahrzeugführer mit seinem PKW VW Golf die B196 aus Baabe kommend in Richtung Göhren. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er mit seinem PKW nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit dem entgegenkommenden PKW Volvo eines 72 jährigen deutsche Fahrzeugführers. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Eine 8-jährige Mitfahrerin im PKW Volvo wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung ins Sana-Krankenhaus nach Bergen gebracht. Durch den Zusammenstoß waren beide PKW nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Die B196 musste für die Unfallaufnahme ca. 2 Stunden gesperrt werden. Der Verkehr konnte durch die eingesetzten Kräfte des Polizeireviers Sassnitz umgeleitet werden.



