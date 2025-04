LWSPA M-V: Marpol-Verstoß führt zu über 1.000 Euro Sicherheitsleistung für Cargoschiff in Stralsund

Stralsund (ots) -



Am Donnerstag, den 17.04.2025, wurde ein im Stralsunder Hafen liegendes Cargoschiff (Flagge: Antigua & Barbuda) durch Beamte der Wasserschutzpolizeiinspektion (WSPI) Stralsund einer Schiffskontrolle unterzogen.

Bei den Kontrollmaßnahmen wurden auch Festlegungen aus den Anlagen zum MARPOL-Übereinkommen (Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe) überprüft. Die kontrollierenden Stralsunder Beamten stellten fest, dass Eintragungen von manuellen Umpumpvorgängen über insgesamt 2,2 m³ Sludge (Schwerölrückstände) nicht im Öltagebuch eingetragen worden sind. Die genaue Aufzeichnung des Verbleibs der Rückstände im Öltagebuch ist gem. des internationalen MARPOL-Übereinkommens vorgeschrieben.

Aus diesem Grund wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Das zuständige Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie ordnete eine Sicherheitsleistung in Höhe von ca. 1.160 Euro an. Weiter stellten die Beamten einen Verstoß gegen die Aufbewahrungspflicht von Ballastwassertagebüchern fest. Diese Ordnungswidrigkeit wurde zusätzlich mit einem Verwarngeld gegen den Verantwortlichen geahndet.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

PHKin Petra Kieckhöfer

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell