POL-HRO: Verfassungswidrige Symbole in Ludwigslust und Sternberg

In Ludwigslust und Sternberg wurden durch unbekannte Täter an den Osterfeiertagen verfassungswidrige Symbole aufgetragen. Bislang unbekannte Täter haben an der Brüstung einer Bahnüberführung offenbar mehrere Hakenkreuze und weitere verfassungsfeindliche Symbole mit einem schwarzen Stift geschmiert. Kinder hatten am Freitagnachmittag der Polizei den Hinweis gegeben, die eine umgehende Entfernung der etwa 14 Zentimeter großen Schmierereien in der Neustädter Straße in Ludwigslust veranlasst hat.



In Sternberg wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag insgesamt sieben Aufkleber an Laternen im Stadtzentrum geklebt. Darauf waren das Portrait von Adolf Hitler sowie verfassungsfeindliche Sprüche abgebildet. Die Beamten sicherten am Tatort Spuren und entfernten anschließend die etwa 7 x 10 Zentimeter großen Aufkleber von den Laternenmasten in der Goethestraße.



Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin ermittelt jetzt in beiden Fällen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Hinweise zu diesen Vorfällen nehmen das Polizeihauptrevier Ludwigslust (Tel. 03874 4110) sowie das Polizeirevier in Sternberg (Tel. 03847 43270) entgegen. Auch über die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de können Hinweise gegeben werden.



